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Ленобласть получит 200 млн рублей из бюджета на дороги
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Ленобласть получит 200 млн рублей из бюджета на дороги 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Сразу тридцать российских регионов получат в общей сложности более шести миллиардов рублей на развитие дорог и их ремонт. В числе финансируемых субъектов, помимо прочих, оказалась и Ленинградская область.
Распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина 2 апреля.
В описании к документу сказано, что средства выделены на реализацию крупных дорожных проектов, приведение дорог в нормативное состояние, а также на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.
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