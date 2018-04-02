Ленобласть получит 200 млн рублей из бюджета на дороги

Сразу тридцать российских регионов получат в общей сложности более шести миллиардов рублей на развитие дорог и их ремонт. В числе финансируемых субъектов, помимо прочих, оказалась и Ленинградская область

В описании к документу сказано, что средства выделены на реализацию крупных дорожных проектов, приведение дорог в нормативное состояние, а также на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.