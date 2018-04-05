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Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 13 минут назад
Ожидается открытие рынка с повышением до 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2275 пунктов, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260 и 2250, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».
"После позитивного старта торгов вероятно дальнейшее повышение индекса Мосбиржи в диапазон 2280-2290. Этому способствует улучшившийся внешний фон и заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на индексы Мосбиржи и РТС", — добавил он.
С учетом нейтрального характера утренних торгов нефтью, в начале торгов рублем на Московской бирже ожидаются колебания вблизи уровней вчерашнего закрытия, рассуждает Вадим Иосуб из компании «Альпари».
Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 56,9-58 рублей, для европейской валюты — 69,9-71,3 рубля, оценил он.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1-1,45%, скорректировав утреннее падение из-за введения Китаем ввозных пошлин на ряд товаров из США.
Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,9%, японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,2%.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,4-0,7%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,8 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро колебался на уровне 1,2262 доллара против 1,2276 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Рынок акций РФ вырос в среду по основным индексам на позитиве от нефти и попытках американских площадок подрасти. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,08% — до 2265,6 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1240,39 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов среды снизился на 0,13 рубля — до 57,45 рубля, евро — на 0,1 рубля, до 70,56 рубля.
Прайм: последние новости
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