Ещё
Рынок акций РФ и рубль откроют торги нейтрально на смешанном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций РФ и рубль откроют торги нейтрально на смешанном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Прайм
Умеренно растущие азиатские рынки и столь же умеренно снижающиеся котировки нефти вместе задают нейтральный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который начнет торги вблизи вчерашних уровней, говорит Вадим Иосуб из «Альпари». Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах 2240-2285 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250, прогнозирует он.
"Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 57,0-58,1 рубля, для европейской валюты — 69,9-71,4 рубля", — считает аналитик.
В валютной секции Московской биржи Богдан Зварич из «Фридом Финанс» не ожидает существенной динамики рубля в начале торгов. Отступление нефти марки Brent ниже 68 долларов окажет давление на российскую валюту, однако в начале дня маловероятно, что доллару удастся уйти существенно выше 57,6 рубля, считает он.
"Сокращение запасов нефти (в США — ред.), особенно если оно подтвердится данными от правительства, на наш взгляд, дает некоторый повод для оптимизма. Наш диапазон курса рубль-доллар на среду — 57,1-57,6 рубля", — говорит Константин Кочергин из банка «Восточный».
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в минусе. Аутсайдерами стали компании технологического сектора вслед за своими американскими конкурентами.
Утром в среду фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,37-0,63%. Азиатские рынки с утра торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,26%, японский индекс Nikkei 225 — на 0,13%, при этом гонконгский Hang Seng снижается на 0,81%..
Стоимость нефти Brent на утренних торгах колеблется в районе 67,86 доллара за баррель (минус 0,38% к предыдущим торгам).
Евро торгуется на уровне 1,2271 доллара против 1,227 доллара на закрытии предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Рынок акций РФ во вторник закрылся в плюсе на позитиве от нефти и попытках роста на американских площадках.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,32% — до 2263,85 пункта, индекс РТС — на 0,24%, до 1237,06 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам торгов вторника вырос на 9 копеек — до 57,57 рубля, евро снизился на 8 копеек — до 70,66 рубля.
Прайм: последние новости
Равновесная ключевая ставка может к 2021 г опуститься ниже 6% - АКРА Китай в рамках политики реформ и открытости намерен создать ряд портов свободной торговли МИД КНР: США игнорируют интересы бизнеса и потребителей, это вредит глобальной экономике
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив636
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Путин заявил о полном разгроме ИГ74
Американский офицер убил жену из России23
Звезда «Папиных дочек» стал жертвой «черных риелторов»30
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Украина
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
10:07
Малышева оправдалась за скандал с собаками
Шоу-бизнес
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение