Арест владельцев и руководства группы «Сумма» не окажет влияния на рынок, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Сегодня на открытии торгов также нет никаких внешних сигналов для движения: фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля, около 0,2% прибавляет нефть. Поэтому следует ожидать нейтрального открытия российского рынка акций, который в дальнейшем будет ориентироваться на внешние площадки, прежде всего динамику фьючерсов на американские индексы.

Арест владельцев и руководства Группы «Сумма» в эти выходные не окажет влияние на рынок. Сама компания — непубличная и не связанная с Западом. Да и предъявляемые фигурантам дела статьи в основном уголовные, поэтому вряд ли кто-то на Западе будет поднимать истерию о неправомерности действий силовых структур и об очередном «наезде» государства на частный бизнес.

Фьючерс на доллар-рубль по итогам пятницы прибавил около 15 копеек. Если на политической арене будет все спокойно, то российская валюта попытается пройти вниз отметку 57 руб за доллар.

В этом рублю может помочь слабо дорожающая нефть. Возможно, что с приходом на рынки европейских инвесторов они начнут отыгрывать данные компании Baker Hughes о снижении на прошлой неделе числа нефтяных буровых установок в США на 7 штук до 797. Эта новость вышла еще в четверг, но готовящиеся к празднованию трейдеры не полностью учли ее в котировках.