Рубль начал снижение по сравнению с долларом в ожидании новых санкций со стороны США против российских олигархов

В четверг, 5 апреля, рубль с самого утра начал снижение по сравнению с долларом на фоне опасения введения

новых санкций

со стороны США против российских олигархов. Российская валюта корректируется вниз к бивалютной корзине.

Доллар США в отличие от рубля растет. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 57,51-57,59 руб. /$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,58 руб. /$1 (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,57 руб. /EUR1 (+0,8 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) укрепилась на 8,04 копейки к уровню закрытия среды, до 63,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 39,05 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов, на которых ссылается

"Интерфакс" , рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов четверга, корректируясь после роста накануне в ожидании объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

российских олигархов

в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ( CAATSA

Санкции должны быть объявлены уже к концу этой недели. Сколько именно российских бизнесменов могут подпасть под американские санкции, точно не сообщается. Однако телекомпания CNN сообщала, что их будет минимум шестеро.