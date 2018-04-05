Рубль начал снижение по сравнению с долларом в ожидании новых санкций со стороны США против российских олигархов 

В четверг, 5 апреля, рубль с самого утра начал снижение по сравнению с долларом на фоне опасения введения
новых санкций
со стороны США против российских олигархов. Российская валюта корректируется вниз к бивалютной корзине.
Доллар США в отличие от рубля растет. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 57,51-57,59 руб. /$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,58 руб. /$1 (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,57 руб. /EUR1 (+0,8 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) укрепилась на 8,04 копейки к уровню закрытия среды, до 63,42 рубля.
Доллар при этом оказался на 17,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 39,05 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов, на которых ссылается
"Интерфакс", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов четверга, корректируясь после роста накануне в ожидании объявления новых антироссийских санкций со стороны США.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против
российских олигархов
в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ( CAATSA
Санкции должны быть объявлены уже к концу этой недели. Сколько именно российских бизнесменов могут подпасть под американские санкции, точно не сообщается. Однако телекомпания CNN сообщала, что их будет минимум шестеро.
Опережающий рост доллара в паре с рублем по сравнению с парой «евро-рубль» определяется динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар укрепляется, евро снижается на ослаблении опасений относительно глобальной торговой войны, поскольку США и Китая подают сигналы о том, что они готовы к переговорам по торговым вопросам.