Ещё
Ожидается ослабление рубля против доллара, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ожидается ослабление рубля против доллара, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
При этом, до начала торговой сессии в США российский фондовый рынок будет почти безликвидным из-за празднования Католической Пасхи европейскими инвесторами, поэтому биржи Европы будут закрыты.
Несмотря на снижение количества активных буровых установок в США на 7 ед. до 797 штук и возможное введение санкций США против Ирана, цена на нефть марки Brent слабо подросла на 0,5% до $69,7 за баррель. В силу чего рубль торгуется в диапазоне 57,1-57,2 за доллар в течение азиатской торговой сессии на форекс. Однако учитывая ответ Китая на заградительные пошлины США против китайских товаров и ожидание несущественного снижения производственного индекса PMI от ISM, мы считаем, что доллар в понедельник будет торговаться стабильно. Вместе с тем, в течение недели будет опубликована ключевая статистика по рынку труда в США. В пользу доллара играет ожидание снижения коэффициента безработицы до 4% и увеличение среднечасовой зарплаты в месячном и годовом выражении. Это увеличит вероятность повышения процентной ставки ФРС США в июне. На заседании в мае ставка останется без изменений, т.е. 1,75% в силу недостаточности прошедшего времени для оценки влияния на экономику повышения ставки в середине марта.
Плюс пройдут аукционы по размещению 3-х и 6-ти месячных векселей, и судя по действиям рынка на аукционе будет хороший спрос на эти инструменты, что также поддержит доллар против мировых валют.
Прайм: последние новости
Китай со 2 апреля вводит в отношении США ответные пошлины Минфин РФ: Возможный запрет Лондона на российские евробонды негативен для держателей бумаг Минфин хочет поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы‍
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю18
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России241
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать154
«Россия сорвалась с цепи»1083
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение