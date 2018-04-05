Сводный PMI еврозоны на минимуме с начала 2017 года

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». Рост деловой активности в еврозоне в марте замедлился до минимума с начале 2017 года, поскольку темпы роста снизились как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг, сообщает IHS Markit.

Фото: EPA/ARMANDO BABANI

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны в марте опустился с февральского уровня 57,1 до 55,2 пункта, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Предварительная оценка составляла 55,3 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Индикатор указывает на рост деловой активности в течение 57 месяцев.

PMI сферы услуг снизился с 56,2 до 54,9 пункта. Предварительная оценка составляла 55 пунктов. Деловая активность в сфере услуг в марте росла минимальными темпами с августа прошлого года.

"Некоторое отступление от повышенного уровня PMI в начале года всегда было весьма вероятным, и важно отметить, что замедление в целом представляет собой сокращение числа компаний, сообщающих об улучшении деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста числа компаний, сообщающих об ухудшении условий ведения бизнеса", — заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон

"Некоторая потеря темпов роста, по-видимому, также была результатом действия временных факторов, таких, как плохая погода и краткосрочные ограничения мощностей, в частности нехватка поставок и рабочей силы. Поэтому мы надеемся, что некоторое преодоление этих препятствий поможет стимулировать рост в апреле", — добавил он.