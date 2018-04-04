Рост активности в сфере услуг РФ замедлился в марте

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика». Рост деловой активности в сфере услуг России в марте замедлился до минимума за восемь месяцев, хотя остался значительным. Рост новых заказов был минимальным с июля 2017 года, свидетельствуют данные IHS Markit.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Индекс PMI сферы услуг России опустился с февральского уровня 56,5 до 53,7 пункта. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. "Среднее значение [индикатора] за три первых месяца 2018 года было сильным в целом", — отмечает IHS Markit. Между тем, совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, составил 53,2 пункта по сравнению с 55,2 пункта в феврале. «Общий рост объемов производства был вторым минимальным с сентября 2016 года, поскольку как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг произошло замедление темпов роста», — показало исследование. Рост новых заказов, полученных российскими компаниями сферы услуг в марте, замедлился до восьмимесячного минимума. Производители также указали на ослабление притока новых заказов: темпы роста были минимальными в текущей 20-месячной серии расширения.

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