Рост активности в сфере услуг РФ замедлился в марте 

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Рост деловой активности в сфере услуг России в марте замедлился до минимума за восемь месяцев, хотя остался значительным. Рост новых заказов был минимальным с июля 2017 года, свидетельствуют данные IHS Markit.
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Индекс PMI сферы услуг России опустился с февральского уровня 56,5 до 53,7 пункта. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. "Среднее значение [индикатора] за три первых месяца 2018 года было сильным в целом", — отмечает IHS Markit. Между тем, совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, составил 53,2 пункта по сравнению с 55,2 пункта в феврале. «Общий рост объемов производства был вторым минимальным с сентября 2016 года, поскольку как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг произошло замедление темпов роста», — показало исследование. Рост новых заказов, полученных российскими компаниями сферы услуг в марте, замедлился до восьмимесячного минимума. Производители также указали на ослабление притока новых заказов: темпы роста были минимальными в текущей 20-месячной серии расширения.
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PMI обрабатывающих отраслей России вырос в марте МЭР: рост ВВП РФ в феврале замедлился до 1,5% Банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% Темпы создания рабочих мест в сфере услуг в марте оказались ниже, чем в феврале, но были солидными в целом и третьими максимальными с мая 2013 года. Компании связали рост занятости с устойчивым повышением деловой активности. Компании в обрабатывающих отраслях, напротив, сообщили о сокращении занятости третий месяц подряд. "Отражая опасения, связанные со стабильностью потребительского спроса, ожидания в отношении деловой активности в течение следующего года были самыми низкими за четыре месяца, хотя и положительными в целом, — отмечает экономист IHS Markit Шиан Джонс. — Примечательно, что инфляционное давление осталось приглушенным в контексте исторических данных исследования, несмотря на ускорение инфляции обоих ценовых показателей". Как сообщали «Вести. Экономика», по данным Росстата, в феврале инфляция в России замедлилась до 0,2% с 0,3% в январе. В годовом выражении инфляция в феврале осталась на январском уровне 2,2%. Банк России ожидает, что на конец года инфляция составит 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.