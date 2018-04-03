Промышленный PMI еврозоны на минимуме за 8 месяцев

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Рост деловой активности в производственном секторе еврозоны в марте замедлился до минимума за восемь месяцев, сообщила исследовательская организация IHS Markit.

Фото: EPA/FILIP SINGER

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе 19 стран еврозоны опустился с февральского уровня 58,6 до 56,6 пункта. Предварительная оценка также составляла 56,6 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

"В марте произошло самое большое падение производственного PMI с июня 2011 года, темпы роста [деловой активности] замедлились третий месяц подряд", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

"Мы не должны быть слишком обеспокоены падением PMI, так как некоторая умеренность в темпах роста после всплеска, наблюдавшегося в конце года, была неизбежна, не в последнюю очередь потому, что краткосрочные ограничения мощности ограничивают способность экономики расти так быстро в течение длительных периодов", — добавил он.

Мартовское значение индикатора и средний показатель за I квартал (58,2 пункта) по-прежнему указывают на существенный рост деловой активности.

Наибольший рост производственной активности в марте наблюдался в Нидерландах, Германии и Австрии. Самый слабый рост был зафиксирован во Франции и Ирландии.

Снижение PMI в основном отражает более медленный рост объемов производства и новых заказов в обрабатывающих отраслях — в обоих случаях рост был минимальным с ноября 2016 года.

Рост занятости был зарегистрирован во всех странах еврозоны. Наибольший рост числа рабочих мест в марте зафиксирован в Нидерландах, Австрии и Германии. Однако, как и рост производства, рост занятости замедлился во всех странах.

Рост закупочных цен остался значительным в марте, хотя и замедлился до минимума за шесть месяцев. Средние отпускные цены также вновь продемонстрировали существенное повышение, хотя и минимальное за этот год.

Оптимизм компаний обрабатывающей промышленности в отношении предстоящего года снизился до 15-месячного минимума.

"Тем не менее, общие темпы роста остаются устойчивыми по историческим меркам, при этом достойные показатели PMI наблюдаются во всех странах, включая Грецию, — отметил Уильямсон. — Поэтому обрабатывающая промышленность должна вновь внести существенный вклад в рост ВВП в I квартале, а наличие устойчивого инфляционного давления будет приветствоваться регуляторами".