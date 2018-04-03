Производственный PMI Великобритании вырос в марте

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика». Производственный сектор Великобритании сохранил устойчивые темпы роста деловой активности в марте. Рост объемов производства ускорился, однако это компенсировалось замедлением роста новых заказов и занятости.

Фото: EPA/SAM STEPHENSON

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в промышленности Великобритании в марте повысился до 55,1 пункта с 55 пунктов в феврале, свидетельствуют данные IHS Markit/CIPS.

Среднее значение индикатора за I квартал (55,1 пункта) было минимальным за год.

Объем производства в обрабатывающих отраслях увеличился 20-й месяц подряд, причем темпы роста в марте были максимальными за этот год, несмотря на замедление роста новых заказов.

Средние темпы роста производства и новых заказов в январе-марте были ниже, чем в предыдущих кварталах.

"По сравнению с официальными данными, показатели за I квартал соответствуют росту объемов производства только на 0,4-0,5%, что значительно меньше роста на 1,3% в IV квартале", — заявил директор IHS Markit Роб Добсон

Уровень занятости в марте повысился 20-й месяц подряд, хотя темпы роста были минимальными за этот год.

Ценовое давление было умеренным в марте. Рост как закупочных, так и отпускных цен замедлился.

"Ключевой вопрос заключается в том, может ли рост остаться устойчивым, хотя и на более низком уровне, в ближайшие месяцы. На этом фронте новости в целом позитивны. Производители по-прежнему сообщают о значительном притоке новых заказов с внутреннего и внешнего рынков. Оптимизм бизнеса держится стабильно на высоком уровне, более 54% компаний ожидают увеличения объемов производства в ближайшие 12 месяцев", — отметил Добсон.