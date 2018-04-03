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Производственный PMI Великобритании вырос в марте
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Производственный PMI Великобритании вырос в марте 

Вести Экономика 52 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Производственный сектор Великобритании сохранил устойчивые темпы роста деловой активности в марте. Рост объемов производства ускорился, однако это компенсировалось замедлением роста новых заказов и занятости.
Фото: EPA/SAM STEPHENSON
Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в промышленности Великобритании в марте повысился до 55,1 пункта с 55 пунктов в феврале, свидетельствуют данные IHS Markit/CIPS.
Среднее значение индикатора за I квартал (55,1 пункта) было минимальным за год.
Объем производства в обрабатывающих отраслях увеличился 20-й месяц подряд, причем темпы роста в марте были максимальными за этот год, несмотря на замедление роста новых заказов.
Средние темпы роста производства и новых заказов в январе-марте были ниже, чем в предыдущих кварталах.
"По сравнению с официальными данными, показатели за I квартал соответствуют росту объемов производства только на 0,4-0,5%, что значительно меньше роста на 1,3% в IV квартале", — заявил директор IHS Markit Роб Добсон.
Уровень занятости в марте повысился 20-й месяц подряд, хотя темпы роста были минимальными за этот год.
Ценовое давление было умеренным в марте. Рост как закупочных, так и отпускных цен замедлился.
"Ключевой вопрос заключается в том, может ли рост остаться устойчивым, хотя и на более низком уровне, в ближайшие месяцы. На этом фронте новости в целом позитивны. Производители по-прежнему сообщают о значительном притоке новых заказов с внутреннего и внешнего рынков. Оптимизм бизнеса держится стабильно на высоком уровне, более 54% компаний ожидают увеличения объемов производства в ближайшие 12 месяцев", — отметил Добсон.
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