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Деловая активность обрабатывающих отраслей экономики РФ выросла в марте
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Деловая активность обрабатывающих отраслей экономики РФ выросла в марте 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Сезонно скорректированный индекс PMI (уровень деловой активности) обрабатывающих отраслей экономики России в марте 2018 года вырос на 0,4 п.п. по сравнению с февралем — до 50,6 балла, сообщает Markit.
По словам экономиста IHS Markit Шиана Джонса, результаты мартовского опроса свидетельствуют о незначительном улучшении рыночной конъюнктуры в производственном секторе России.
«Хотя общие темпы роста ускорились, рост объемов производства и новых заказов замедлился. Более того, средний рост в первом квартале 2018 года был минимальным после третьего квартала 2016 года», — отметил он.
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