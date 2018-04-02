Деловая активность обрабатывающих отраслей экономики РФ выросла в марте

Сезонно скорректированный индекс PMI (уровень деловой активности) обрабатывающих отраслей экономики России в марте 2018 года вырос на 0,4 п.п. по сравнению с февралем — до 50,6 балла, сообщает Markit.

По словам экономиста IHS Markit Шиана Джонса, результаты мартовского опроса свидетельствуют о незначительном улучшении рыночной конъюнктуры в производственном секторе России.

«Хотя общие темпы роста ускорились, рост объемов производства и новых заказов замедлился. Более того, средний рост в первом квартале 2018 года был минимальным после третьего квартала 2016 года», — отметил он.