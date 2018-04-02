«Для российской экономики даже небольшой рост близок к исчерпанию»

«Для российской экономики в текущем году даже небольшой рост близок к исчерпанию. Кризисного падения прошлых лет уже нет, и ВВП может, как и в 2017 г., увеличиться на 1,5%. Но это, к сожалению, недостаточное и неустойчивое движение, в несколько раз меньше, чем в среднем в мире. МВФ предполагает повышение мирового ВВП на 3,7% в 2018 г.

Инерционность экономики нашей страны связана прежде всего с сохранением зависимости от сырьевых цен. Именно их рост в прошлом году в основном дал возможность преодолеть кризисное падение последних лет.

В 2018 г. сильных сюрпризов от нефтяных цен не будет. На них действуют факторы противоположного направления, что уравновешивает движения.

С одной стороны, с прошлого года действует соглашение о сокращении добычи стран ОПЕК+ на 1,8 млн баррелей в сутки. Оно принято и выполняется для уменьшения избытка предложения, которое давило на цены в прошлые годы. Увеличивается и спрос — в среднем на 1,5 млн барр/сутки в течение года, по прогнозу Международного энергетического агентства . С другой стороны, повышается добыча в США и некоторых других странах вне ОПЕК+, примерно на 1 млн барр/сутки. В результате происходит постепенная балансировка между спросом и предложением. Поэтому в течение года наиболее вероятно сохранение нефтяных цен в среднем в диапазоне $61-71 за баррель по марке Brent.

Это вполне комфортный для страны уровень, который и позволит не упасть вновь в кризис. Но существующие проблемы с наполнением бюджета, увеличение государственных расходов в год выборов приведут к усилению инфляции. Вероятно, что с уровня 2,5% в прошлом году инфляция по итогам года поднимется к 4%.

Это будет способствовать и некоторому ослаблению курса рубля. Кроме того, на соотношение рубля и доллара будет действовать дальнейшее уменьшение ключевой ставки ЦБ России до 6,75-7% к концу года. Одновременно повышается ставка ФРС США . Это в совокупности будет приводить к меньшей привлекательности вложений в рублёвые активы и повышению спроса на доллары. Свою роль играет и нагнетание внешней напряженности по отношению к России , возможное усиление санкций. Поэтому даже несмотря на высокие нефтяные цены, вполне вероятно увидеть курс доллара выше 60 руб. в ближайшие месяцы. Однако причин для очень резкого ослабления российской валюты недостаточно, и курс доллара выше 62-64 руб. маловероятен. Таким образом, рубль в текущем году останется в диапазоне 55-64 руб.

Пока не стоит ждать принципиальных реформ в экономике, направленных на стимулирование частной инициативы, сокращение госмонополизма, широкое развитие инвестиционной деятельности и новых технологий. Но всё более вероятно повышение налогов, более жёсткое регулирование предоставления льгот и субсидий для населения, постепенное увеличение пенсионного возраста».