Минфин займет еще 450 млрд рублей

Геополитика — не помеха. Минфин займет еще 450 млрд

Геополитическая напряженность и угроза новых ограничений никак не повлияли на планы Министерства финансов России по привлечению займов во II квартале этого года.

Как кварталом ранее, в ближайшие три месяца Минфин РФ планирует разместить облигации федерального займа на 450 млрд руб. Напомним, что в I квартале план был даже немного перевыполнен.

Локальные госбумаги в этом году пользуются спросом и у внутренних, и у зарубежных инвесторов благодаря высоким, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, реальным ставкам, избытку рублей в системе и стабилизации цен на нефть, пишет агентство Bloomberg

Банк России прогнозирует, что профицит ликвидности по итогам года может составить до 3,6 триллиона рублей, что поможет Минфину выполнить план размещения ОФЗ.

"В России сейчас профицит ликвидности на внутреннем рынке из-за кредитного сжатия и стабилизации цен на сырье, — приводит Bloomberg слова одного из экспертов. — Фокус на ОФЗ с более длинными дюрациями обусловлен, скорее всего, соображениями стабильности обслуживания долга и меньшего количества рефинансирования в течение следующих нескольких лет на фоне усиливающихся геополитических и внешних монетарных рисков".

Во втором квартале объем предложения госбумаг со сроком обращения до 5 лет составит 100 млрд руб., 5-10 лет — 220 млрд руб., от 10 лет — 130 млрд руб.

С начала года ОФЗ принесли инвесторам 4% в долларовом выражении против дохода от облигаций развивающихся рынков на уровне 2%.

При благоприятной конъюнктуре Минфин может начать квартал с размещения ОФЗ, номинал которых привязан к индексу потребительских цен, об этом уже неоднократно говорили в самом ведомстве.

В целом, спрос на российские ОФЗ почти на всех аукционах, прошедших в этом году, намного превышал предложение.

Не помешал даже скандал, который раздула Великобритания . Многие страны ЕС , а также США выслали российских дипломатов, Россия ответила зеркально, однако, еще раз отметим, пока участники рынка не видят в этом никакой серьезной угрозы.

Спрос на российские облигации поддерживают еще и высокие цены на нефть. Так, средняя цена нефти марки Urals в январе — марте 2018 года выросла на 25,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до $65,22 за баррель, говорится в сообщении Минфина России.