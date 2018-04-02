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В России упала посещаемость торговых центров
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В минувшие выходные сократилась посещаемость торговых центров 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Посещаемость торговых центров в минувшие выходные упала на 10-20 процентов, пишет Коммерсант.
Спад ощутили объекты торговли Москвы и Подмосковья, в остальных посещаемость ТК почти не изменилась.
Причины тому две: массовые призывы бойкотировать торговые центры 31 марта и боязнь людей за свою жизнь, неуверенность в безопасности торговых объектов.
В некоторых ТК раздали посетителям буклеты с инструктажем, как вести себя в случае пожаров, а также продемонстрировали исправность систем безопасности.
В Telegram появился бот "Открой дверь", создатели которого призывают собирать данные о закрытых эвакуационных выходах в торговых, деловых центрах, кинотеатрах, детских садах, школах и других учреждениях. Сейчас поступило более двух тысяч сообщений, далее информацию планируется передавать в Генпрокуратуру.
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