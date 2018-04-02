В России упала посещаемость торговых центров

В минувшие выходные сократилась посещаемость торговых центров

Посещаемость торговых центров в минувшие выходные упала на 10-20 процентов, пишет Коммерсант

Спад ощутили объекты торговли Москвы Подмосковья , в остальных посещаемость ТК почти не изменилась.

Причины тому две: массовые призывы бойкотировать торговые центры 31 марта и боязнь людей за свою жизнь, неуверенность в безопасности торговых объектов.

В некоторых ТК раздали посетителям буклеты с инструктажем, как вести себя в случае пожаров, а также продемонстрировали исправность систем безопасности.