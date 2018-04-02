В России упала посещаемость торговых центров

Посещаемость торговых центров в минувшие выходные упала на 10-20 процентов, пишет Коммерсант.
Спад ощутили объекты торговли Москвы и Подмосковья, в остальных посещаемость ТК почти не изменилась.
Причины тому две: массовые призывы бойкотировать торговые центры 31 марта и боязнь людей за свою жизнь, неуверенность в безопасности торговых объектов.
В некоторых ТК раздали посетителям буклеты с инструктажем, как вести себя в случае пожаров, а также продемонстрировали исправность систем безопасности.
В Telegram появился бот "Открой дверь", создатели которого призывают собирать данные о закрытых эвакуационных выходах в торговых, деловых центрах, кинотеатрах, детских садах, школах и других учреждениях. Сейчас поступило более двух тысяч сообщений, далее информацию планируется передавать в Генпрокуратуру.