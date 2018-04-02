Регионы получат деньги на развитие автодорог: Карелии в списке нет 

Правительство России распределило дополнительные межбюджетные трансферты на ремонт дорог.
Правительство дополнительно распределило 6,1 млрд рублей для 30 России субъектов на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об сообщается на сайте кабинета министров.
В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, подписанным распоряжением утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 млрд рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения,
— говорится в пояснении к документу.
К сожалению, республика Карелия в список 30 регионов, которые получат деньги на ремонт и строительство дорог, не попала.
По материалам: ptzgovorit.ru