Ещё
Япония нарастила закупку нефти из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония в феврале нарастила закупку нефти из России в 2 раза по сравнению с январем 

Прайм 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Импорт нефти из России в Японию в феврале вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем и снизился при этом на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до уровня 956,7 тысячи килолитров, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии в статистическом отчете.
В январе текущего года показатель импорта нефти из России в Японию находился на отметке в 465,6 тысячи килолитров, а в феврале прошлого года — на уровне 1,27 миллиона килолитров.
Закупки нефти марки Sokol при этом выросли почти в два раза в месячном выражении и составили 223 тысячи килолитров по сравнению со 112 тысячами килолитров в январе. Поставки нефти марки ESPO увеличились на 34% и составили 355 тысяч килолитров. Также в феврале было закуплено в 4,5 раза больше нефти марки Sakhalin — 379 тысяч килолитров.
В целом же министерство отмечает общее снижение закупок нефти Японией в феврале на 21%. Снижение продолжается третий месяц подряд.
Прайм: последние новости
Цена золота растет на сохранении напряженности в торговых отношениях Китая и США Минфин РФ: Возможный запрет Лондона на российские евробонды негативен для держателей бумаг Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»828
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1379
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Саудиты принуждают Россию к сделке219
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России44
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение