Золото подорожало из-за снижения курса доллара и трений в международной торговле

Investing.com — В понедельник цены на золото выросли из-за снижения курса доллара и роста напряженности в торговых отношениях между США Китаем , что привело к повышению спроса на желтый металл.

К 11:39 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на $8 или около 0,6% до $1340,3 за тройскую унцию.

В понедельник Китай сообщил о повышении пошлин на некоторые импортные товары из США в ответ на введение пошлин на импорт стали и алюминия в США. Размер введенных Китаем пошлин составляет до 25%.

Действия Китая усилили напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Инвесторы опасаются начала полномасштабной торговой войны, которая негативно отразится на глобальной экономике.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,21% до 89,56.

Спрос на золото растет во время геополитической напряженности или нестабильности на рынках поскольку снижение курса доллара делает торгуемые в этой валюте товары дешевле для держателей других валют.

Скорее всего, объемы торгов останутся низкими, поскольку финансовые рынки Европы в понедельник закрыты в связи с празднованием Пасхи, а рынки США открываются после выходного в Страстную пятницу.

Инвесторы ожидают выхода отчета Института управления поставками (ISM) по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе США.

Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро выросли на 1,12% до $16,45 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину повысились на 0,99% до $941,80.

Фьючерсы на медь повысились на 1,21% до $3,062 за фунт.