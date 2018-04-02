Ещё
Золото подорожало из-за снижения курса доллара и трений в международной торговле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золото подорожало из-за снижения курса доллара и трений в международной торговле 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Reuters
Investing.com — В понедельник цены на золото выросли из-за снижения курса доллара и роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что привело к повышению спроса на желтый металл.
К 11:39 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на $8 или около 0,6% до $1340,3 за тройскую унцию.
В понедельник Китай сообщил о повышении пошлин на некоторые импортные товары из США в ответ на введение пошлин на импорт стали и алюминия в США. Размер введенных Китаем пошлин составляет до 25%.
Действия Китая усилили напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Инвесторы опасаются начала полномасштабной торговой войны, которая негативно отразится на глобальной экономике.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,21% до 89,56.
Спрос на золото растет во время геополитической напряженности или нестабильности на рынках поскольку снижение курса доллара делает торгуемые в этой валюте товары дешевле для держателей других валют.
Скорее всего, объемы торгов останутся низкими, поскольку финансовые рынки Европы в понедельник закрыты в связи с празднованием Пасхи, а рынки США открываются после выходного в Страстную пятницу.
Инвесторы ожидают выхода отчета Института управления поставками (ISM) по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе США.
Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро выросли на 1,12% до $16,45 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину повысились на 0,99% до $941,80.
Фьючерсы на медь повысились на 1,21% до $3,062 за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на золото, серебро, медь: анонс на 2–6 апреля Экономический рост США за четвертый квартал был пересмотрен до значения 2,9% Золото подешевело на фоне переговоров между США и Китаем
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России475
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля205
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом118
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение