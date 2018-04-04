Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.337,40 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,01%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.324,70 долл. и сопротивление — на 1.352,30 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,08% и торгуется на отметке 89,78 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,71%, достигнув отметки 16,275 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 1,62%, дойдя до уровня 3,014 долл. за фунт.