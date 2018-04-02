В России увеличится производство минеральных удобрений

Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

План мероприятий включает 16 позиций, его реализация позволит создать условия для наращивания объема производства минеральных удобрений в стране на 7,3 миллиона тонн по сравнению с 2016 годом, увеличить долю экспорта минеральных удобрений на 4 процента и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

Для этого планируется стимулировать инвестиционную деятельность производителей минеральных удобрений и развивать внутренний рынок, в том числе за счет стимулирования применения удобрений в растениеводстве, развития логистической инфраструктуры.