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Аналитики оценили шансы рубля повторить сценарий 2014 года
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Экономисты оценили шансы рубля повторить сценарий 2014 года 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":
— Скорее всего, четырнадцатая неделя года на валютном рынке начнется относительно спокойно. В целом ряде католических стран — Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Канаде — продолжатся пасхальные праздники, многие участники международного рынка Forex будут отмечать католический пасхальный понедельник. Это в определенной степени найдет отражение и на локальном валютном рынке.
Предыдущая неделя для российского рубля на Московской бирже прошла достаточно спокойно, даже несмотря на разрастание дипломатического скандала, связанного с событиями в Солсбери. Поддержку рубль получал от конверсионных потоков экспортеров для уплаты налогов в российский бюджет, высоких цен на нефть и сохраняющийся интерес к российским активам. Причем, по данным Минфина, повышенным спросом пользовались как государственные облигации, номинированные в рублях — ОФЗ, так и еврооблигации Российской Федерации, размещаемые в Лондоне.
Фактором давления на курс национальной валюты остается нарастание геополитической напряженности. Основные события пока разворачиваются на дипломатическом уровне, но все явственнее звучат угрозы перерастания противостояния в новые экономические санкции.
Говорить о степени влияния этих угроз пока преждевременно. Как показывает опыт недавних действий Вашингтона, там, где присутствуют интересы крупных финансовых компаний, а в России многие международные финансовые конгломераты имеют надежные и высокодоходные инвестиции, политика отходит на второй план.
В понедельник, 2 апреля, курс доллара на Московской бирже, вероятно, не выйдет за рамки диапазона 57-58 рублей, курс единой европейской валюты также будет консолидироваться в границах 70,20-71,50 рубля.
Однако затем события начнут разворачиваться по нарастающей. Первая неделя любого месяца традиционно насыщена макроэкономическими отчетами и новостями. Наравне с регулярными еженедельными данными по запасам нефти будут опубликованы данные по деловой активности в различных отраслях экономик большинства мировых экономик. Также в конце недели выйдут данные по рынку труда в США, которые, как правило, вызывают активную реакцию на международном валютном рынке.
Но, пожалуй, акцент в формировании динамики основных валют на Московской бирже на этой неделе будет сосредоточен на развитии дипломатического конфликта и его возможной трансформации в экономическое русло. Более широкий взгляд на динамику доллара до конца апреля на локальном рынке указывает на потенциал роста курса американской валюты до уровня 58,50 рубля и далее в направлении 60,25 рубля.
Динамика единой европейской валюты будет определяться дополнительно изменениями на международном валютном рынке. К концу прошедшей недели доллар США начал широкомасштабное восстановление и, при развитии этой динамики, на локальном рынке евро будет расти против рубля более сдержанными темпами. Курс евро на Московской бирже к концу апреля вряд ли превысит отметку 72,50 рубля, а, может быть, и остановится на уровне 71,60 рубля.
В целом никаких катастроф — "а-ля 2014 год" — в текущих экономических условиях не произойдет. Тогда, напомним, произошло резкое ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. Только в первом квартале — почти на 15 процентов.
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