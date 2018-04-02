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В Японии раскрыли личное состояние премьера Абэ
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В Японии раскрыли личное состояние премьера Абэ 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Личный капитал главы японского правительства Синдзо Абэ составляет чуть меньше 104 миллионов иен (почти 980 тысяч долларов). Речь идет о вкладах в банках, недвижимости и ценных бумагах.
Состояние премьера немного уменьшилось по сравнению с отчетом за 2015 год, когда оно составляло 105,3 миллиона иен. Как передает ТАСС, это связано с изменением оценки принадлежащей политику недвижимости. Тем не менее Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию, опережает по своему богатству лидеров других парламентских партий.
В целом среднее состояние депутата нижней палаты законодательного органа Японии составляет чуть меньше 30 миллионов иен (282 тысячи долларов). Это самый скромный показатель с 1993 года, когда стали публиковаться подобные отчеты.
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