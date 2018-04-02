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Китай призвал США нормализовать двустороннюю торговлю
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Китай призвал США нормализовать двустороннюю торговлю 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Пекин призывает Вашингтон отменить пошлины на сталь и алюминий и нормализовать двустороннюю торговлю. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства — участника Всемирной торговой организации (ВТО), — приводит ТАСС сообщение ведомства. — Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло".
Введение Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий китайцы считают «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств». В заявлении министерства отмечается, что «Китай и США являются крупнейшими экономиками мира», поэтому для обеих стран «сотрудничество является единственно верным выбором». Пекин и Вашингтон должны «урегулировать все вопросы путем диалога, реализовать совместное развитие», указывается в сообщении.
Ранее минфин КНР в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия объявил о решении ввести со второго апреля пошлины на 128 наименований американской продукции.
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