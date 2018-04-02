Китай призвал США нормализовать двустороннюю торговлю

Пекин призывает Вашингтон отменить пошлины на сталь и алюминий и нормализовать двустороннюю торговлю. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР

"Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства — участника Всемирной торговой организации (ВТО), — приводит ТАСС сообщение ведомства. — Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло".

Введение Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий китайцы считают «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств». В заявлении министерства отмечается, что «Китай и США являются крупнейшими экономиками мира», поэтому для обеих стран «сотрудничество является единственно верным выбором». Пекин и Вашингтон должны «урегулировать все вопросы путем диалога, реализовать совместное развитие», указывается в сообщении.