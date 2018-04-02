Минфин хочет повысить НДС на перелеты через Москву

Минфин хочет поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы‍

Вместе с тем, отмечает издание, Минфин предлагает повысить с дейтсвующих в настоящее время 10% НДС до 18% для авиарейсов, которые лежат через аэропорты Москвы

В письме отмечается, что министерство финансов рассматривает еще и возможность совершить "маневр" по НДС до конца 2022 года.

Сейчас для всех рейсов внутри страны НДС составляет 10%. Источник издания, близкий к министерству транспорта, рассказал, что обнуление налога на рейсов, которые не лежат через столичные аэропорты, принесет авиакомпаниям 12 млрд рублей. Тем не менее, из-за повышения НДС на рейсах через московские аэропорты, перевозчики потеряют порядка 29 млрд рублей ежегодно. Если исходить из статистики прошлого 2017 года, то, отмечает собеседник, в общей сложности авиаперевозчики потеряют порядка 17 млрд рублей.