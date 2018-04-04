СМИ: минкоммерции КНР выразило протест США в связи с пошлинами на китайские товары 

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китайские власти выразили в среду решительный протест Соединенным Штатам в связи с усилением протекционистских мер Вашингтона и пообещали, что в ближайшие дни «последуют адекватные ответные меры». Об этом сообщило агентство Синьхуа.
"Мы заявляем решительный протест в связи с планами американской стороны, действующей в соответствии со статьей номер 301 Закона о торговле США [на основании которого проводится расследование о введении пошлин на ряд товаров Китая], и на законных основаниях в ближайшие дни ответим аналогичными действиями, с тем же эффектом и таких же масштабов", — приводит агентство выдержки из заявления ведомства, направленного в адрес Вашингтона.
Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины.
Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.