Минск диверсифицирует экспорт продуктов, но РФ остается главным партнером — минсельхоз

Россельхознадзор ранее неоднократно вводил ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по разным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, российское ведомство заявляет, что с территории Белоруссии в РФ продолжает поступать продукция, которая в России попадает под запрет.

"Российская Федерация являлась, является и, наверняка, будет являться в будущем нашим основным торгово-экономическим партнером", — сказал Богданов в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По его словам, экспорт в РФ сельхозпродукции предприятий, подведомственных министерству, составил в прошлом году 2,1 миллиарда долларов.

Представитель министерства пояснил, что предприятиям удобнее работать на этом рынке благодаря общим вкусовым предпочтениям, хорошей логистике, лояльному отношению российских потребителей.

"Конечно, мы видим, что Россия активно инвестирует в развитие собственного сельского хозяйства. Мы постоянно ориентируем наших товаропроизводителей на то, что необходимо заниматься диверсификацией экспорта… и за прошлый год мы практически 5% общего объема экспорта сельхозтоваров с РФ сняли и переориентировали на другие рынки сбыта", — продолжил Богданов.

В то же время, по его словам, диверсификация — это процесс не одного дня. «Мы планомерно идем по этому пути и реализуем стратегию „Сохраняем достигнутое, развиваем новое“. За счет прироста производства товаров… Весь дополнительный объем мы сразу стараемся отправить на рынки третьих стран, не капитализируя на рынке России», — продолжил начальник управления.

Он отметил, что «на российском рынке с точки зрения потребителя все хорошо… но постоянные конфликты (с Россельхознадзором — ред.) есть». «Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран. Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность и думать потом уже о том, что будем ввозить со стороны», — сказал Богданов.

Он также отметил, что, например, молочная продукция Белоруссии поставляется в 46 стран мира и ни из одной страны, кроме России, «никогда не поступало рекламаций по поводу качества и безопасности (белорусских) товаров».