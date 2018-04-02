Посол РФ: Белоруссия и Россия в состоянии сформировать общий рынок продовольствия

Белоруссии Александр Суриков. МИНСК , 2 апреля. / ТАСС /. Российские и белорусские производители должны доминировать на своих рынках, этому может поспособствовать формирование общего продовольственного рынка. Об этом заявил в понедельник посол РФ

"Эта идея (о едином рынке продовольствия — прим. ТАСС) требует серьезного осмысления. Безусловно, рынок продовольствия должен быть единым", — отметил глава российской дипмиссии. Суриков заявил, что стороны должны уделить особое внимание возрастающему импорту в Белоруссию и Россию жиров растительного происхождения, что несет угрозу продовольственной безопасности обоих государств. Посол РФ убежден, что «именно белорусские и российские производители должны доминировать на евразийском рынке», рынке двух стран.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота заявил, что для формирования общего продовольственного рынка «все правовые нормы уже созданы». «Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы импорта и экспорта сельхозпродукции — это в рамках Союзного государства», — сказал госсекретарь.

С его точки зрения, проблема заключается в том, что стороны затягивают с официальным утверждением балансов. «Давайте решать эту задачу накануне года», — сказал Рапота. Он сообщил, что балансы поставок продовольствия на 2018 год могут быть утверждены в начале второго квартала.

Рапота также отметил, что «в рамках Евразийского экономического союза отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают споры к качеству продукции». «Просто этими инструментами надо умело пользоваться», — отметил Рапота.