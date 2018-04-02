Ещё
Посол РФ: Белоруссия и Россия в состоянии сформировать общий рынок продовольствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Посол РФ: Белоруссия и Россия в состоянии сформировать общий рынок продовольствия 

ТАСС 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Российские и белорусские производители должны доминировать на своих рынках, этому может поспособствовать формирование общего продовольственного рынка. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.
"Эта идея (о едином рынке продовольствия — прим. ТАСС) требует серьезного осмысления. Безусловно, рынок продовольствия должен быть единым", — отметил глава российской дипмиссии. Суриков заявил, что стороны должны уделить особое внимание возрастающему импорту в Белоруссию и Россию жиров растительного происхождения, что несет угрозу продовольственной безопасности обоих государств. Посол РФ убежден, что «именно белорусские и российские производители должны доминировать на евразийском рынке», рынке двух стран.
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота заявил, что для формирования общего продовольственного рынка «все правовые нормы уже созданы». «Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы импорта и экспорта сельхозпродукции — это в рамках Союзного государства», — сказал госсекретарь.
С его точки зрения, проблема заключается в том, что стороны затягивают с официальным утверждением балансов. «Давайте решать эту задачу накануне года», — сказал Рапота. Он сообщил, что балансы поставок продовольствия на 2018 год могут быть утверждены в начале второго квартала.
Рапота также отметил, что «в рамках Евразийского экономического союза отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают споры к качеству продукции». «Просто этими инструментами надо умело пользоваться», — отметил Рапота.
Ранее начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Белоруссия и Россия могли бы сформировать единый продовольственный рынок и сообща координировать вопросы импорта продовольствия из третьих стран.
ТАСС: последние новости
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США Рост ВВП РФ в IV квартале 2017 года замедлился до 0,9% с 2,2% кварталом ранее Глава МИД Южной Кореи заявила о возможности строительства газопровода из РФ через КНДР
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России470
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля199
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан57
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение