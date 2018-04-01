Белоруссия предложила России сформировать единый продовольственный рынок

Он отметил, что на «российском рынке с точки зрения потребителя у нас всё хорошо, лояльность покупателей и доверие к качеству товаров высока», но отметил, что «постоянные конфликты действительно есть».