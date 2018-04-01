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Белоруссия предложила России объединиться в продовольственной сфере
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Белоруссия предложила России объединиться в продовольственной сфере 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Белорусский Минсельхозпром предлагает сформировать единый продовольственный рынок двух стран.
Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил в эфире телеканала ОНТ, что республика предложила России сформировать единый продовольственный рынок.
«Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны», — приводит ТАСС слова Богданова.
Министр отметил, что на «российском рынке с точки зрения потребителя у нас всё хорошо, лояльность покупателей и доверие к качеству товаров высока», но отметил, что «постоянные конфликты действительно есть».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя вопрос поставок продукции в Россию, заявил, что белорусская сторона россиянам «плохого ничего» не поставляет.
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