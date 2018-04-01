Белоруссия предложила России создать единый рынок

Белоруссия предложила России сформировать единый продовольственный рынок

"Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны", — отметил представитель Минсельхозпрода.

Богданов констатировал, что "на российском рынке с точки зрения потребителя у нас все хорошо, лояльность покупателей и доверие к качеству товаров высока".

"Но постоянные конфликты действительно есть. Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран", — сказал Богданов.

Учитывая проблемы с ограничением поставок белорусского продовольствия в Россию, в Минске заявляют о необходимости диверсификации экспорта продукции сельского хозяйства.

"Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта. За прошлый год фактически 5% в общем объеме поставок в Российскую Федерацию мы сняли и переориентировали на другие рынки сбыта", — рассказал Богданов.