В Приморье с 1 апреля ставки налогов для игорного бизнеса не повысили

«Если мы сейчас поднимем для них налоги, то обрубим сук, на котором сидим».

Некоторые российские регионы рассчитывают увеличить доходы своих бюджетов за счет повышения налогов на букмекерские конторы и тотализаторы. В нескольких субъектах ставки для игорного бизнеса с 1 апреля вырастут в два раза, передает ТАСС

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Госдума приняла инициированный правительством РФ закон об изменениях в Налоговый кодекс. Поправки вступили в силу в начале года и позволили регионам самостоятельно устанавливать величину налога на игорный бизнес. Некоторые субъекты воспользовались этой возможностью и установили на своих территориях предельно допустимые ставки, повысив их в два раза. В пояснительной записке к законопроекту, который поддержал российский парламент, отмечается, что принятие закона повысит эффективность администрирования НДФЛ и налога на игорный бизнес, а также увеличит поступления в региональные бюджеты.

Власти Приморского края , где действует одна из четырех официально установленных игорных зон в России , тоже решили повысить в два раза налог на игорный бизнес. Но коснется это в основном букмекерских контор, а крупный бизнес продолжит работу по прежним ставкам. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по бюджетно-налоговой политике законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян.

«В нашем регионе [Приморском крае] повышенные в два раза ставки будут действовать только для букмекерских контор. Для нашей игорной зоны налог повышаться не будет, это были большие инвестиционные проекты, и нам надо сохранить перед иностранцами лицо. Если мы сейчас поднимем для них налоги, то обрубим сук, на котором сидим, а мы пытаемся сделать Приморье привлекательным местом для туристов. Игорная зона дает большой мультипликативный эффект для нашей экономики», — пояснил собеседник агентства.

Компании-инвесторы вложили в экономику Приморского края около 11 млрд рублей, создав тысячу рабочих мест и около четырех тысяч рабочих мест в сопутствующих сферах. Сумма уплачиваемых налогов с игорной зоны — около 322 млн рублей в год. С 2015 года в Приморском крае работает первое большое казино Tigre de Cristal. Сейчас на территории зоны продолжается строительство нескольких новых казино, гостиниц и других объектов.