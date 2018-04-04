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Пекин даст зеркальный ответ на введение США новых пошлин на китайские товары
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Пекин даст зеркальный ответ на введение США новых пошлин на китайские товары 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
Пекин заявил о готовности дать зеркальный ответ на действия США после публикации Вашингтоном списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая, передает РИА Новости.
«Основываясь на «Законе КНР о внешней торговле», мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время», — говорится в заявлении. Согласно документу, Китай «уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере».
Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.
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