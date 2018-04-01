Эксперт: Киев порывает с Россией ради поддержки Запада

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что Киев пиарится на разрыве экономического сотрудничества с Москвой , передает НСН.

"Всё, что прописано в этом документе, уже не раз говорилось. Просто Украина лишний раз пиарит спич о том, что она разрывает отношения с Россией

Для неё это очень важно, потому что поддержка со стороны России является не прямой, а косвенной — инвестиции, транзит газа. И если она отсутствует, то Запад должен помочь. Они вроде как выполняют этот разрыв под давлением Запада, значит, надо им взамен как-то помогать", — заметил эксперт.

Украинский кабинет министров единогласно принял решение о прекращении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман. По его словам, целью такого шага стало стремление переориентировать экономику Украины и соблюдение национальных интересов Киева.