Фьючерсы на золото, серебро, медь: анонс на 2–6 апреля

Investing.com — На следующей неделе цены на золото останутся зависимы от любых изменений курса доллара. В четверг золото подешевело до минимума более чем за неделю из-за роста курса доллара.

К завершению торгов в четверг апрельские фьючерсы на золото торговались на позиции $1325,0 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. За неделю золото подешевело на 1,73%.

В пятницу многие финансовые рынки были закрыты из-за праздника.

В начале прошедшей недели желтый металл подорожал, достигнув в среду максимума за пять недель $1356,80. Однако затем золото резко подешевело на фоне снижения напряженности в торговых отношениях и надеждах на дипломатическое урегулирование проблемы ядерного разоружения Северной Кореи

Снижение цен на золото также было связано с ростом курса доллара. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в конце торговой сессии четверга практически не изменился на позиции 89,75. За неделю индекс доллара вырос на 0,88%.

При росте курса доллара золото, которое торгуется в этой валюте, становится менее доступно для держателей других валют.

На следующей неделе динамика цен на золото будет зависеть от курса доллара и опасений о возникновении торговой войны.

Трейдеры ожидают пятничного отчета по занятости, чтобы определить дальнейший курс монетарной политики США после того, как две недели назад ФРС повысила процентную ставку в первый раз в этом году.

При этом ФРС указала на то, что собирается придерживаться плана о трех повышениях процентной ставки в этом году. Этот факт стал поддержкой для цен на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с активами с высокой доходностью при росте процентной ставки.

Торги по другим драгоценным металлам: цена на серебро выросла на 0,54% до $16,34 за тройскую унцию. За неделю цены на серебро просели на 1,66%.

Платина подешевела на 0,45% до $936,6. За неделю цены на платину снизились на 2,03%.

К завершению торгов в пятницу майские фьючерсы на медь выросли на 0,7% до $3,023 за фунт. За неделю медь подорожала на 1,21%, отступив от минимума за три месяца $2,938 за фунт, зафиксированного в понедельник.

В конце прошлого года цены на медь достигли максимума за четыре года, но недавно опустились до минимума с декабря из-за опасений о напряженности в международной торговле и недавних слабых экономических отчетов Китая , который является наибольшим потребителем меди в мире.

Понедельник, 2 апреля

Финансовые рынки Австралии Новой Зеландии и Западной Европы будут закрыты в связи с празднованием Пасхи.

Китай опубликует индекс PMI в производственном секторе от Caixin.

В США Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.

Вторник, 3 апреля

В Новой Зеландии будет опубликован индекс деловой активности.

Резервный банк Австралии огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.

В еврозоне Германия опубликует отчет по объему розничных продаж.

Великобритания опубликует данные по деловой активности в производственном секторе.

Среда, 4 апреля

В Австралии выйдут сведения по объему розничных продаж и по количеству разрешений на строительство.

Китай опубликует значение индекса PMI в секторе услуг от Caixin.

Великобритания опубликует данные исследования о деловой активности в строительном секторе.

В еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции.

Выйдет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения по деловой активности в секторе услуг

Четверг, 5 апреля

Финансовые рынки Китая будут закрыты в связи с праздником.

Австралия опубликует данные о торговом балансе страны.

Великобритания опубликует данные исследования по деловой активности в секторе услуг.

Канада опубликует данные о торговом балансе страны.

Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.

Пятница, 6 апреля

Финансовые рынки Китая будут закрыты в связи с праздником.

В Канаде будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В США неделя завершится выходом ожидаемого отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора за март.