Фьючерсы на золото, серебро, медь: анонс на 2–6 апреля 

Investing.com — На следующей неделе цены на золото останутся зависимы от любых изменений курса доллара. В четверг золото подешевело до минимума более чем за неделю из-за роста курса доллара.
К завершению торгов в четверг апрельские фьючерсы на золото торговались на позиции $1325,0 на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. За неделю золото подешевело на 1,73%.
В пятницу многие финансовые рынки были закрыты из-за праздника.
В начале прошедшей недели желтый металл подорожал, достигнув в среду максимума за пять недель $1356,80. Однако затем золото резко подешевело на фоне снижения напряженности в торговых отношениях и надеждах на дипломатическое урегулирование проблемы ядерного разоружения Северной Кореи.
Снижение цен на золото также было связано с ростом курса доллара. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в конце торговой сессии четверга практически не изменился на позиции 89,75. За неделю индекс доллара вырос на 0,88%.
При росте курса доллара золото, которое торгуется в этой валюте, становится менее доступно для держателей других валют.
На следующей неделе динамика цен на золото будет зависеть от курса доллара и опасений о возникновении торговой войны.
Трейдеры ожидают пятничного отчета по занятости, чтобы определить дальнейший курс монетарной политики США после того, как две недели назад ФРС повысила процентную ставку в первый раз в этом году.
При этом ФРС указала на то, что собирается придерживаться плана о трех повышениях процентной ставки в этом году. Этот факт стал поддержкой для цен на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с активами с высокой доходностью при росте процентной ставки.
Торги по другим драгоценным металлам: цена на серебро выросла на 0,54% до $16,34 за тройскую унцию. За неделю цены на серебро просели на 1,66%.
Платина подешевела на 0,45% до $936,6. За неделю цены на платину снизились на 2,03%.
К завершению торгов в пятницу майские фьючерсы на медь выросли на 0,7% до $3,023 за фунт. За неделю медь подорожала на 1,21%, отступив от минимума за три месяца $2,938 за фунт, зафиксированного в понедельник.
В конце прошлого года цены на медь достигли максимума за четыре года, но недавно опустились до минимума с декабря из-за опасений о напряженности в международной торговле и недавних слабых экономических отчетов Китая, который является наибольшим потребителем меди в мире.
Понедельник, 2 апреля
Финансовые рынки Австралии, Новой Зеландии и Западной Европы будут закрыты в связи с празднованием Пасхи.
Китай опубликует индекс PMI в производственном секторе от Caixin.
В США Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.
Вторник, 3 апреля
В Новой Зеландии будет опубликован индекс деловой активности.
Резервный банк Австралии огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.
В еврозоне Германия опубликует отчет по объему розничных продаж.
Великобритания опубликует данные по деловой активности в производственном секторе.
Среда, 4 апреля
В Австралии выйдут сведения по объему розничных продаж и по количеству разрешений на строительство.
Китай опубликует значение индекса PMI в секторе услуг от Caixin.
Великобритания опубликует данные исследования о деловой активности в строительном секторе.
В еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции.
Выйдет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения по деловой активности в секторе услуг
Четверг, 5 апреля
Финансовые рынки Китая будут закрыты в связи с праздником.
Австралия опубликует данные о торговом балансе страны.
Великобритания опубликует данные исследования по деловой активности в секторе услуг.
Канада опубликует данные о торговом балансе страны.
Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.
Пятница, 6 апреля
Финансовые рынки Китая будут закрыты в связи с праздником.
В Канаде будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.
В США неделя завершится выходом ожидаемого отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора за март.