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Политолог назвал бессмысленным призыв Украины не допустить строительства «Северного потока — 2»
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Политолог назвал бессмысленным призыв Украины не допустить строительства «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментируя призыв Верховной рады Украины запретить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил RT, что мировое сообщество вряд ли поддержит Киев в данном вопросе.
«Заявление Верховной рады похоже на глас вопиющего в пустыне… Они всячески препятствовали по ходу процесса согласования проекта с европейскими странами, устраивали провокации. Тем не менее стало ясно, что газопровод будет построен, и Украина лишится своего положения исключительной страны-транзитёра газа, а значит судьба её очень печальна. Это последняя попытка привлечь к себе внимание, но она совершенно бессмысленная и вызывает только улыбку», — сказал он.
Шатров отметил, что, возможно, Украину может поддержать Польша, которая, по его словам, сама «мечтает стать страной, где будет размещён хаб сжиженного газа, поступающего из США». Другие государства понимают, что это экономический проект, не угрожающий никому, а только обеспечивающий энергетическую безопасность Европы, считает эксперт.
Шатров также предположил, что вне Евросоюза украинскую сторону могут занять в Вашингтоне.
«США крайне заинтересованы в том, чтобы этого трубопровода не было. Они рассчитывают, что сжиженный газ американского производство заменит природный газ, поступающий из России. Поэтому какие-то политического рода заявления из Госдепартамента и от американских сенаторов могут прозвучать. Но европейцы, которые по другим вопросам часто следуют в русле американской политики, в данном случае отстаивают свои национальные интересы и ни на какой диктат со стороны Вашингтона не поддадутся. Это не та ситуация, в которой Европа выступит единым фронтом с США», — подчеркнул политолог.
Ранее Верховная рада Украины призвала мировое сообщество принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2».
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 Ещё 11 источников 
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