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На Украине рассказали о своем противодействии «Северному потоку — 2»
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На Украине рассказали о своем противодействии «Северному потоку — 2» 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В МИД Украины перечислили действенные меры «противодействия попыткам российской стороны реализовать проект трубопровода „Северный поток-2“.
Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода „Северный поток — 2“. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Украины. В сообщении отмечается, что Киев предпринимает „широкий спектр мер“ для того, чтобы довести свою позицию по поводу газопровода Западу.
»Украина последовательно придерживается позиции, которую разделяет большое количество наших западных партнеров о том, что «Северный поток-2» является политически мотивированным проектом, который имеет целью усиление геополитического влияния России на страны Европы через их энергетическую зависимость», — заявили в МИД Украины.
В Киеве также перечислили действенные меры «противодействия попыткам» России реализовать проект трубопровода «Северный поток-2». По утверждеиям МИД Украины, ими могут стать усиление санкций США и включение в третий энергетический пакет ЕС требования соответствия «третьих стран» правилам газового рынка.
Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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