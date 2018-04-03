На Украине рассказали о своем противодействии «Северному потоку — 2»

МИД Украины перечислили действенные меры «противодействия попыткам российской стороны реализовать проект трубопровода „Северный поток-2“.

Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода „Северный поток — 2“. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Украины. В сообщении отмечается, что Киев предпринимает „широкий спектр мер“ для того, чтобы довести свою позицию по поводу газопровода Западу.

»Украина последовательно придерживается позиции, которую разделяет большое количество наших западных партнеров о том, что «Северный поток-2» является политически мотивированным проектом, который имеет целью усиление геополитического влияния России на страны Европы через их энергетическую зависимость», — заявили в МИД Украины.

В Киеве также перечислили действенные меры «противодействия попыткам» России реализовать проект трубопровода «Северный поток-2». По утверждеиям МИД Украины, ими могут стать усиление санкций США и включение в третий энергетический пакет ЕС требования соответствия «третьих стран» правилам газового рынка.