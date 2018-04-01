Российские регионы рассчитывают пополнить свои бюджеты, увеличив налоги на игорный бизнес

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. Некоторые российские регионы рассчитывают увеличить доходы своих бюджетов за счет повышения налогов на букмекерские конторы и тотализаторы. В нескольких субъектах ставки для игорного бизнеса с 1 апреля вырастут в два раза. В частности, к этой мере прибегли власти Псковской области , за счет чего региональные финансисты дополнительно рассчитывают пополнить бюджет субъекта почти на 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Госдума приняла инициированный правительством РФ закон об изменениях в Налоговый кодекс. Поправки вступили в силу в начале года и позволили регионам самостоятельно устанавливать величину налога на игорный бизнес. Некоторые субъекты воспользовались этой возможностью и установили на своих территориях предельно допустимые ставки, повысив их в два раза. В пояснительной записке к законопроекту, который поддержал российский парламент, отмечается, что принятие закона повысит эффективность администрирования НДФЛ и налога на игорный бизнес, а также увеличит поступления в региональные бюджеты.

Пскове пополнят бюджет на миллион рублей

"На данный момент каждая точка по приему букмекерских ставок или тотализаторов платит в месяц налог в 7000 рублей. А с 1 апреля будет 14000 рублей с каждой такой конторы. До конца года планируем получить дополнительно в бюджет области почти миллион [рублей], а если точнее, ориентировочно 900 тыс. ", — рассказала ТАСС первый заместитель председателя государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева

Зампред регионального комитета по инвестициям также добавила, что подобными налогами облагаются не владельцы бизнеса, а конкретные объекты. На данный момент в регионе зарегистрировано 15 пунктов приема ставок букмекерской конторы. Большинство из них зарегистрировано на территории Москвы и Санкт-Петербурга

Власти Приморского края, где действует одна из четырех официально установленных игорных зон в России , тоже решили повысить в два раза налог на игорный бизнес. Но коснется это в основном букмекерских контор, а крупный бизнес продолжит работу по прежним ставкам. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по бюджетно-налоговой политике законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян

"В нашем регионе [Приморском крае] повышенные в два раза ставки будут действовать только для букмекерских контор. Для нашей игорной зоны налог повышаться не будет, это были большие инвестиционные проекты, и нам надо сохранить перед иностранцами лицо. Если мы сейчас поднимем для них налоги, то обрубим сук, на котором сидим, а мы пытаемся сделать Приморье привлекательным местом для туристов. Игорная зона дает большой мультипликативный эффект для нашей экономики", — пояснила собеседница агентства.

Компании-инвесторы вложили в экономику Приморского края около 11 млрд рублей, создав тысячу рабочих мест и около четырех тысяч рабочих мест в сопутствующих сферах. Сумма уплачиваемых налогов с игорной зоны — около 322 млн рублей в год. С 2015 года в Приморском крае работает первое большое казино Tigre de Cristal. Сейчас на территории зоны продолжается строительство нескольких новых казино, гостиниц и других объектов.

Москва и Петербург привлекут от 50 до 70 млн рублей

Пополнить свои бюджеты за счет двукратного повышения налогов на игорный бизнес также рассчитывают власти Москвы . По оценкам властей повышение налогов позволит дополнительно привлечь в городской бюджет порядка 70 млн рублей.

"Ставка налога на игорный бизнес в Москве для процессинговых центров букмекерских контор и тотализаторов составляет 250 тыс. рублей в месяц, а для пунктов приема ставок тотализаторов и букмекерских контор равняется 14 тыс. рублей в месяц. Что касается процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор, то там ставка составляет 3 млн рублей в месяц", — сообщили ТАСС в столичном департаменте финансов.

Аналогичное решение собираются принять и в Санкт-Петербурге, где зарегистрировано 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а также три процессинговых центра. Ежемесячный налог на них может быть увеличен до 14 тыс. руб. за каждый пункт приема ставок. Налог на процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы предлагается увеличить до 250 тыс. рублей, а на процессинговый центр интерактивных ставок — до 3 млн рублей.