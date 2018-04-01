Китайский юань демонстрирует активное укрепление к доллару США

Уходящая неделя отмечена активным укреплением китайского юаня к доллару США. Нацвалюта КНР обновила максимумы 2015 года. Некоторые эксперты прогнозируют возможную приостановку инвестиций в доллар и евро крупнейшими участниками рынка. По мнению аналитиков, усилению позиций юаня в мире способствовали обострение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также регулирование курса валюты Народным банком КНР. Сможет ли юань потеснить доллар на глобальной площадке — в материале RT. На мировом валютном рынке на уходящей неделе юань обновил максимумы августа 2015 года. Правда, не без помощи китайского Центробанка , который повысил курс нацвалюты к доллару США на 377 базисных пунктов — до 6,3 юаня за доллар.

«Попытки Вашингтона и Пекина договориться в рамках так называемой торговой войны способствовали повышению привлекательности юаня и ослаблению доллара. Таким образом некоторые инвесторы решили выйти из доллара на фоне геоэкономической неопределённости», — пояснил RT аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин

Впрочем, эксперт не стал спешить с утверждением, что осуществился масштабный переход инвестиций игроков рынка из нестабильного доллара в юань, поскольку частичный перенос сбережений произошёл и в другие основные мировые валюты.

Дополнительным позитивным фактором для китайской валюты стал запуск торгов нефтяными фьючерсами за юани. 26 марта на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) прошли первые операции по торговле углеводородным сырьём в нацвалюте КНР. По итогам первого дня объём сделок составил $2,9 млрд

Китайские биржи в начале торговой недели также продемонстрировали позитивную динамику. Так, индекс шанхайской торговой площадки Shanghai Composite вырос на 1,5% — до 3,164 пунктов. Индикатор биржи в Шеньчжэне SZSE Component поднялся на 2% — до 10 775 пунктов.

Опрошенные RT эксперты считают, что решение Китая по запуску нефтеюаней может стать предпосылкой для дальнейшего ослабления доллара. Речь идёт о выходе инвесторов из американских правительственных облигаций, в результате чего у Соединённых Штатов могут возникнуть проблемы с рефинансированием собственного госдолга.

Конкурентная борьба

Согласно данным китайского центробанка, юань начал планомерно укрепляться по отношению к американской валюте с декабря 2017 года.

Усиление национальной валюты на мировой арене — одна из задач китайского правительства, которую власти озвучили на пекинской центральной конференции по экономической работе в декабре прошлого года.

Сильная национальная валюта решит сразу несколько задач, стоящих перед КНР, утверждают опрошенные RT эксперты. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов отмечает, что в рамках реализации стратегии «Один пояс — один путь» крепкий юань позволит кредитовать инвестпроекты китайских компаний. Сильная нацвалюта в условиях так называемой торговой войны с США позволит КНР перейти к двусторонним платежам в обход доллара.

Иван Копейкин пояснил, что для внутреннего рынка Китая такая ситуация выгодна — импортёры могут получить возможность приобрести больше товаров за прежнее количество денег. Однако для экспортёров укрепление юаня означает снижение ценовой конкурентоспособности.

Впрочем, по словам Алексея Маслова, страны, которые торгуют с Китаем через национальную валюту или валютный своп (обмен своими валютами через банки) всё ещё боятся привязываться к юаню и к китайской экономике. Государства-партнёры просят власти КНР выделять им кредиты в долларах или в долларовом эквиваленте.

«На фоне запуска нефтефьючерсов на Шанхайской бирже повысился спрос на китайскую валюту. В такой ситуации рост курса юаня, на который пошёл Центробанк Китая, вполне оправдан. Полагаю, что для мировой экономики это не приведёт к негативным последствиям. В ближайшие полгода стоит ожидать постепенного укрепления китайской валюты», — прогнозирует Иван Копейкин.

В перспективе основным дестабилизирующим фактором как для китайской, так и для американской валюты станет торговый конфликт США с КНР. Такое мнение в разговоре с RT выразил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик

«Многое также будет зависеть от динамики макроэкономических показателей самого Китая — особое внимание при этом будет уделяться параметрам экономического роста и долговой нагрузке страны. Полагаю, до конца 2018 года курс юаня вряд ли претерпит резкие колебания — Народный банк КНР будет внимательно следить за ситуацией. Курс юаня продемонстрирует значения, близкие к нынешним», — заключил Ярослав Лисоволик.