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Льготы в рамках программы импортозамещения с 1 апреля отменены в Узбекистане
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Льготы в рамках программы импортозамещения с 1 апреля отменены в Узбекистане 

Прайм 25 минут назад
ТАШКЕНТ, 1 апр /ПРАЙМ/. Налоговые льготы в рамках программы импортозамещения и локализации отменены с 1 апреля в Узбекистане из-за низкой эффективности их применения, соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиеев подписал в конце декабря прошлого года.
Мирзиеев в феврале провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по сокращению объемов импорта и расширению производства локализованной продукции. На совещании глава государства напомнил, что в связи с отменой льгот недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации. По данным пресс-службы главы государства, в программу будут включаться только необходимые экономике проекты, их реализация будет взята под строгий контроль.
В 2017 году из 948 проектов локализации, включенных в программу, по 176 из них — не было начато производство, по 218 — не были выполнены производственные прогнозы. План сокращения импорта на 1,08 миллиарда долларов выполнен на 88%, такие данные приводила пресс-служба по итогам совещания.
Мирзиеев поручил министерствам экономики и внешней торговли сформировать новую программу локализации, указав на необходимость внесения конкретных предложений по отмене таможенных платежей при импорте некоторых комплектующих частей, локализацию которых невозможно наладить по конкурентоспособной цене, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.
Программы локализации годичного и трехгодичного цикла формируются в Узбекистане с 1998 года. Они предусматривали освобождение от уплаты таможенных платежей, налога на прибыль и на имущество в сфере фондов, используемых для производства локализуемой продукции. В декабре 2016 года правительство Узбекистана утвердило программу замещения импорта на 2017-2019 годы. Она предусматривала осуществление более 1 тысячи проектов локализации с общим объемом производства на 3,4 миллиарда долларов.
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