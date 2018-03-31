Китайские фьючерсы на нефть будут более точно отражать соотношение спроса и предложения на сырую нефть в Азии — китайский эксперт…

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — Китайские торги нефтяным фьючерсом будут лучше отражать рыночные условия в Азии. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа замначальника Центра по изучению России и стран центральной Азии Китайского нефтяного университета /Пекин/ Лю Цянь.

Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, были запущены 26 марта на Шанхайской международной энергетической бирже. Это первые фьючерсы, размещенные на бирже материковой части Китая , которые были сделаны доступными для иностранных инвесторов.

В рамках торгов по контракту SC1809 в пятницу было совершено 58,5 тыс. транзакций, что на 18 тыс. больше, чем в понедельник — первый день торгов.

По итогам первой недели торгов по 15 выставленным на торги контрактам было совершено 278,2 тыс. транзакций. Общий объем сделок достиг 115,923 млрд юаней /около 18,5 млрд долл США /.

Ныне крупнейшими нефтяными бенчмарками являются WTI — торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и Brent — торгуется на Лондонской бирже.

По словам Лю Цяня, в связи с тем, что азиатские страны, включая Китай, занимают все большую долю в торговле мировой сырой нефтью, европейский и североамериканский показатели не могут вполне отражать рыночные условия в Азии.

"Торги нефтяным фьючерсом, запущенные в Шанхае , также формирование базисной стоимости сырой нефти в Азии, могут лучше отражать рыночные условия в этом регионе, снижать влияние и вмешательство в цену на нефть неожиданных событий, которые не так тесно связанные с Азией", — сказал Лю Цянь.

По данным, опубликованным Государственным статистическим управлением КНР, в 2017 году Китай импортировал более 400 млн тонн сырой нефти, что на 10 процентов больше по сравнению с показателем 2016 г. Колебание международных цен на нефть уже больше и больше влияет на нефтехимическую индустрию и соответствующие производственные цепочки в Китае.

Аналитики ожидали достаточного спроса на фьючерсные контракты, как со стороны промышленных, так и финансовых клиентов, поскольку им нужен был инструмент для управления рисками и хеджирования против инфляции.

Индивидуальные инвесторы также могут извлечь выгоду из запуска, поскольку их интересы лучше защищены на биржах, а не через внебиржевую торговлю.

В Шанхае зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит, и производить расчеты по контракту в долларах, позже внести депозит можно будет и в других валютах.

Юаневые фьючерсы помогут продвинуть юань как глобальную валюту. «Торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях, помогут уклоняться от валютных рисков»— сказал Лю Цянь. /следует/