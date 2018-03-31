Китайские фьючерсы на нефть будут более точно отражать соотношение спроса и предложения на сырую нефть в Азии — китайский эксперт…

«Ныне Азия является крупнейшим регионом по импорту сырой нефти, в разных странах построено большое количество инфраструктурных объектов для ввоза и хранения нефти. С развитием экономики в этом регионе ожидается рост объема импорта сырой нефти», — сказал Лю Цянь, «Торги нефтяным фьючерсом, запущенные в Китае оптимизируют распределение ресурсов в регионе восточной Азии.»

Республикой Кореей. По мнению Лю Цяня, в связи с запуском торгов нефтяным фьючерсом в Китае, рынок реальной сдачи товара в восточной Азии ждет дальнейшее развитие, строительство инфраструктуры для сырой нефти увеличится, распределение бондовых ресурсов будет оптимальнее. В особенности еще большее быстроходное развитие получит ближнемагистральная торговля сырой нефтью между Китаем, Японией

Поставляемая нефть будет находиться в семи хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая

По мнению главы Департамента международного клиринга J. P. Morgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвида Мартина , Китай является крупнейшим импортером сырой нефти, и запуск торговли нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, стал переломным моментом для китайского фьючерсного рынка.

Китай уже долгое время пытается развивать нефтяной фьючерсный рынок. Разговоры об этом шли много лет. Китай создал нефтяную биржу в начале 1990-х годов, но вскоре прекратил торговлю из-за реформ и рыночных факторов. И теперь, наконец, торги фьючерсом на нефть запущены в Шанхае.

Торговля нефтяными фьючерсами в Китае позволит предоставить компаниям в реальном секторе экономики инструмент хеджирования. В опубликованном за несколько дней до запуска торгов заявлении Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР подчеркивалось, что этот инструмент будет способствовать дальнейшему открытию финансового рынка страны.

По сообщению, китайские и российские специалисты уже провели переговоры, цель которых — координация действий с тем, чтобы оба фьючерсных контракта на нефть — в рублях и юанях — поддерживали друг друга. -0-