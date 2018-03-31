«Ныне Азия является крупнейшим регионом по импорту сырой нефти, в разных странах построено большое количество инфраструктурных объектов для ввоза и хранения нефти. С развитием экономики в этом регионе ожидается рост объема импорта сырой нефти», — сказал Лю Цянь, «Торги нефтяным фьючерсом, запущенные в Китае оптимизируют распределение ресурсов в регионе восточной Азии.»
По мнению Лю Цяня, в связи с запуском торгов нефтяным фьючерсом в Китае, рынок реальной сдачи товара в восточной Азии ждет дальнейшее развитие, строительство инфраструктуры для сырой нефти увеличится, распределение бондовых ресурсов будет оптимальнее. В особенности еще большее быстроходное развитие получит ближнемагистральная торговля сырой нефтью между Китаем, Японией и Республикой Кореей.
Поставляемая нефть будет находиться в семи хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая.
По мнению главы Департамента международного клиринга J. P. Morgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвида Мартина, Китай является крупнейшим импортером сырой нефти, и запуск торговли нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, стал переломным моментом для китайского фьючерсного рынка.
Китай уже долгое время пытается развивать нефтяной фьючерсный рынок. Разговоры об этом шли много лет. Китай создал нефтяную биржу в начале 1990-х годов, но вскоре прекратил торговлю из-за реформ и рыночных факторов. И теперь, наконец, торги фьючерсом на нефть запущены в Шанхае.
Торговля нефтяными фьючерсами в Китае позволит предоставить компаниям в реальном секторе экономики инструмент хеджирования. В опубликованном за несколько дней до запуска торгов заявлении Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР подчеркивалось, что этот инструмент будет способствовать дальнейшему открытию финансового рынка страны.
Россия также намерена создать свой торговый бенчмарк. В конце 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги фьючерсом на российскую экспортную нефть Urals.
По сообщению, китайские и российские специалисты уже провели переговоры, цель которых — координация действий с тем, чтобы оба фьючерсных контракта на нефть — в рублях и юанях — поддерживали друг друга. -0-