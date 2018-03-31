Уже в «тройке лидеров»: «цифра» кардинально меняет российскую экономику

Выделение кабмином 3 млрд рублей на программу «Цифровая экономика» — капля в море от необходимых инвестиций в это перспективное направление. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

"Три миллиарда рублей хороши на начальном этапе — только на проблемы информационной безопасности в «Цифровой экономике», требуется сотни миллиардов. То есть будет создана абсолютно новая информационная логистика, замкнутая на системах искусственного интеллекта — вплоть до выведения на орбиту спутников последнего поколения. Что-то даст бюджет, какие-то деньги дадут частные инвесторы.

Цифровая экономика — это не отрасль, как представляется многим. Это перемена смыслов экономической деятельности. К этому пониманию бизнес и государственные регуляторы только начинают подходить. Потому все еще существует опасность свести все в очередной «сектор» — создать новое министерство, назначить ответственных «за направление», выделить бюджет и «умыть руки». Это тупиковый путь. Цифровая экономика — это полная смена подхода к структурам экономики.

На примере финансовых технологий это особенно незаметно. Сегодня не понятно, сохранятся ли банки в своем классическом виде в ближайшие пять лет или полностью исчезнут. «Цифра» полностью сменит функции Центробанков, денежно-кредитная политика получит новое содержание. Если сегодня регулятор снабжает ликвидностью лишь кредитные учреждения, а завтра она потребуется другим участникам финансовых рынков. А это уже другие полномочия и компетенции Центробанка . Технологический прогресс ведет нас к полному переосмыслению экономики, и к этому нужно быть готовым", — отмечает аналитик.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на финансирование первоочередных мероприятий программы «Цифровая экономика РФ». На финансирование первоочередных мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность» направлено более 3 миллиардов рублей. Деньги пойдут на программы «Развитие транспортной системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» и ряд других.

РФ в тройке лидеров

Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре. Часть мероприятий, предусмотренных документами, уже реализуются, программа собрала в единую систему как существующие меры, так и новые.

"Современные технологии уже меняют образ деятельности даже в реальных секторах экономики. «Цифра» заставляет интенсивно выстраивать технологические цепочки добавленной стоимости с выходом на мировые рынки, это уже совершенно другой уровень производственной интеграции. Мы уже видим создание «цифровых платформ», объединяющих производителей товаров и услуг с источниками финансирования. Они предполагают общение участников между собой и с потребителем.

Цифровая экономика диктует создание нового формата государственного регулирования экономики, то есть требует реформы госуправления. Это новый уровень взаимодействия между министерствами и ведомствами. На уровне бизнеса будут созданы принципиально новые формы взаимодействия между отраслями. Технологическая революция уже началась, ее пик мы увидим лишь к середине следующего десятилетия.

Передовой экономический мир уже на гребне волны этой революции, и Россия здесь отнюдь не в списках отстающих. Мы идем вровень с США , многими странами Евросоюза Китаем , Индией. По уровню финансовых технологий, развитию онлайн-банкинга и мобильных финансовых услуг мы и вовсе в тройне мировых лидеров. Особенность России в том, что «цифра» к нам идет в основном через финансовые технологии и преобразования смысла деятельности банков.