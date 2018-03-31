Налоги в США: плата за цивилизацию

Москва, 31 марта — «Вести. Экономика» В США приближается окончание срока подачи налоговых деклараций за прошлый год, последний день — 15 апреля. Как утверждает судья Верховного суда США Оливер Венделл: «Налоги — это цена, которую мы платим за цивилизованное общество». Сколько стоит цивилизация по-американски, выясняла Ирина Фиевре. В США всеми налоговыми сборами занимается федеральная служба налогов IRS. Декларацию можно заполнить на сайте или нанять «налогового консультанта», чьи услуги обойдутся в $75 -$ 300, но который объяснит все тонкости налогового законодательства. В Америке 3 основных вида налогов. Первый — подоходный, который собирает как государство (федеральный) так и штаты.

Прогрессивная шкала налогообложения

В этом году в Федеральный налог были внесены очередные изменения, и сейчас его ставка колеблется от 10% до 37% в зависимости от дохода. Этот налог может быть индивидуальным (взимается с отдельных граждан, вне зависимости т семейного положения), так и «семейным» (по ставке для супружеских пар). Во втором случае декларацию подают общую, и учитывается суммарный доход мужа и жены. На минимальные 10% могут рассчитывать только «индивидуалы», которые ежемесячно зарабатывают до $9,525. Или семьи с общим доходом до $19,050. Такой ставки, как в России (налог на доходы физических лиц — 13%), в Штатах нет. Ближайшие по размеру 12% платят американцы с доходом от $9,526 до $38,700 и супруги с общим доходом от $19,051 до $77,400. Федеральный подоходный налог един для всей страны, в отличие от условий по оплате подоходного налога штату, в котором живешь. К примеру, в Техасе этого налога нет, а в Нью— Йорке он составляет 8,82%. Еще один обязательный и крайне важный для государства налог — социальный, обеспечивает пенсионную программу и выплаты безработным. Сейчас он составляет около 6.2% от суммы зарплаты, пару лет назад был в районе 4%. Medicare (медицинский налог) обеспечивает доступную медицинскую помощь для тех, у кого нет страховки и для малоимущих, это еще 1,45% зарплаты. Например, с зарплаты в $50,000 в год, для которой установлен налог в 22%, подоходный налог для несемейного человека придется заплатить в размере $14 825. (федеральный $11000+пенсионный 3100+ медицинский сбор$725). Если подавать декларацию семьёй, то налог составит $9 825 (12%) ($6000+$3100+$725). Так что быть женатым в этом плане в США выгодно. Кроме вышеперечисленного, моя семья платит налог на собственность. Его обязаны вносить все владельцы недвижимости, а сумма сбора зависит от стоимости земли и дома (строений). Процентная ставка колеблется и напрямую зависит от принятого бюджета города, 1,9% для Штата Техас. В эту сумму входят: налоговый сбор в городской отдел образования, налог на водные ресурсы в городе (реки, озера) и дорожный налог. К примеру, в городе Раунд Рок (Round Rock) с населением чуть больше 120 тысяч человек прошлогодний бюджет составил $323 млн Сумма не столь высока, поскольку больших затрат у города не было, кроме как на улучшение дорог. Практически все строительство новых зданий было осуществлено за счёт инвесторов. Примечательно, что все пункты бюджета детально расписаны на вебсайте, любой житель города может пойти на городское собрание и высказать своё мнение. Бюджет городского отдела образования имеет собственный бюджет: в прошлом году он по сумме обогнал городской и составил $413,8 млн В городе 53 школы и 48500 учащихся. В прошлом году отделом образования была построена новая средняя школа и два концертных зала для учащихся. Здесь же учитывается зарплата учителей в возведенной школе. Если у жителя города дом оценивается в $245 тысяч, то налог на собственность будет составлять на дом на $5373.21. Из этой суммы в городской бюджет поступит $1057, в бюджет округа -$1048, дорожному отделу $97, а отделу водных ресурсов — $47. Городскому отделу образования причитается $2880. И это еще не все. Не надо забывать, что с покупок товаров и услуг взимается налог с продаж. Его процент индивидуален для каждого штата. В Техасе налог с продаж в 2017 году составлял, в среднем, 8.25%. К примеру, за наушники, которые стоят в магазине $14.99, на кассе начислят «сверху» ещё $1.24. Важный нюанс к обсуждению налога с продаж: им не облагаются продукты «первой необходимости» (молоко, хлеб, фрукты/овощи и тд.) В основном американцы считают, что платят много налогов, но они понимают: дороги без вмятин и ям, как и социальная инфраструктура, содержатся на эти средства. В радиусе 3-4 км от моего дома находятся две пожарные станции, полиция приезжает на вызов меньше чем за 5 минут. В декабре 2017 года Президент Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе США. Закон предусматривает снижение налога для юридических лиц (корпорации, предприятия) с 35% до 21%, а также уменьшает налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности корпораций до 15,5%. То есть юридические лица будут платить меньше налогов, если решат инвестировать средства в Америку, а не за границей.