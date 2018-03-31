Ещё
В ФРГ уверены, что компромисс между ЕС и США по поводу торговых пошлин будет найден к лету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ФРГ уверены, что компромисс между ЕС и США по поводу торговых пошлин будет найден к лету 

RT на русском 23 минуты назад
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что он уверен в том, что ЕС и США найдут «разумный компромисс» по вопросу торговых пошлин на сталь и алюминий к лету. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Я уверен, что к лету ЕС и США смогут прийти к разумному компромиссу», — сказал он.
Министр также добавил, что Европейский союз и Соединённые Штаты смогут вместе противостоять избыточным мощностям на мировом рынке стали, которые есть у Китая.
Ранее в Белом доме заявили о приостановке действия пошлин для торговых партнёров США.
RT на русском: последние новости
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2» Эксперт оценил возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне Россиян бесплатно обучат цифровой экономике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии185
В московском метро встали поезда16
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»185
Трагически погиб актер Евгений Сапаев141
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым7
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение