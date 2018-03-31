В ФРГ уверены, что компромисс между ЕС и США по поводу торговых пошлин будет найден к лету 

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что он уверен в том, что ЕС и США найдут «разумный компромисс» по вопросу торговых пошлин на сталь и алюминий к лету. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Я уверен, что к лету ЕС и США смогут прийти к разумному компромиссу», — сказал он.
Министр также добавил, что Европейский союз и Соединённые Штаты смогут вместе противостоять избыточным мощностям на мировом рынке стали, которые есть у Китая.
Ранее в Белом доме заявили о приостановке действия пошлин для торговых партнёров США.