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Россия осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа
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Россия осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА — МИД
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