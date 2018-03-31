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Россия осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа
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Россия осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа
РИА Новости
1 час назад
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МОСКВА
РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА —
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