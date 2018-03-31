Президент Украины Петр Порошенко полагает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.
«Я убежден в том, что нападение с применением отравляющего вещества в британском Солсбери будет иметь последствия для «Северного потока — 2», — сказал Порошенко в интервью германской медиагруппе Funke.
Украинский президент также заявил, что отношение к проекту нужно пересмотреть из «политических, экономических и этических соображений».
При этом он указал, что Киев ежегодно будет терять $2 млрд из-за «Северного потока — 2» по причине снижения транзита газа через Украину.
»Кроме того, Газпром может резко сократить поставки газа из Европы на Украину, что может привести к ослаблению нашей страны", — заявил Порошенко.
Британские власти, не предъявляя никаких доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта в Солсбери. Москва категорически отрицает все подобные обвинения.
На экстренном заседании Совбеза ООН 15 марта постпред России Василий Небензя обвинил Великобританию в развёртывании кампании по очернению РФ. Он призвал задуматься о том, кому могло быть выгодно убийство бывшего шпиона перед президентскими выборами и ЧМ-2018.
Российские официальные лица неоднократно настаивали на проведении открытого расследования по данному делу и заявляли о готовности к сотрудничеству. В частности, в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров предложил 2 апреля созвать внеочередную сессию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с инцидентом в Солсбери.