Порошенко считает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию «Северного потока — 2»

«Я убежден в том, что нападение с применением отравляющего вещества в британском Солсбери будет иметь последствия для «Северного потока — 2», — сказал Порошенко в интервью германской медиагруппе Funke.

Украинский президент также заявил, что отношение к проекту нужно пересмотреть из «политических, экономических и этических соображений».

При этом он указал, что Киев ежегодно будет терять $2 млрд из-за «Северного потока — 2» по причине снижения транзита газа через Украину.

»Кроме того, Газпром может резко сократить поставки газа из Европы на Украину, что может привести к ослаблению нашей страны", — заявил Порошенко.

Британские власти, не предъявляя никаких доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта в Солсбери. Москва категорически отрицает все подобные обвинения.