Ещё
Порошенко считает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко считает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию «Северного потока — 2» 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
Президент Украины Петр Порошенко полагает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.
«Я убежден в том, что нападение с применением отравляющего вещества в британском Солсбери будет иметь последствия для «Северного потока — 2», — сказал Порошенко в интервью германской медиагруппе Funke.
Украинский президент также заявил, что отношение к проекту нужно пересмотреть из «политических, экономических и этических соображений».
При этом он указал, что Киев ежегодно будет терять $2 млрд из-за «Северного потока — 2» по причине снижения транзита газа через Украину.
»Кроме того, Газпром может резко сократить поставки газа из Европы на Украину, что может привести к ослаблению нашей страны", — заявил Порошенко.
Британские власти, не предъявляя никаких доказательств, обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта в Солсбери. Москва категорически отрицает все подобные обвинения.
На экстренном заседании Совбеза ООН 15 марта постпред России Василий Небензя обвинил Великобританию в развёртывании кампании по очернению РФ. Он призвал задуматься о том, кому могло быть выгодно убийство бывшего шпиона перед президентскими выборами и ЧМ-2018.
Российские официальные лица неоднократно настаивали на проведении открытого расследования по данному делу и заявляли о готовности к сотрудничеству. В частности, в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров предложил 2 апреля созвать внеочередную сессию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с инцидентом в Солсбери.
Парламентская газета: последние новости
Британское лобби не позволит Лондону ввести табу на обслуживание российских евробондов, считает экономист Дворкович исключил резкого повышения стоимости бензина Лукашенко поручил искать новые рынки сбыта белорусской продукции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово159
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии198
РФ получила неожиданную поддержку678
Трагически погиб актер Евгений Сапаев44
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал61
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение