Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ

Текст постановления в субботу был опубликован в газете «Урядовый курьер».

«Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины», — говорится в нем.

Программа предусматривала углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран. В тексте соглашения не был прописан механизм прекращения ее действия или разрыве одной из сторон.