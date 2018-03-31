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Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ
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Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Украины обнародовало решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, которое без обсуждения было принято 21 марта, сообщает РИА Новости Украина.
Текст постановления в субботу был опубликован в газете «Урядовый курьер».
«Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины», — говорится в нем.
Программа предусматривала углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран. В тексте соглашения не был прописан механизм прекращения ее действия или разрыве одной из сторон.
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