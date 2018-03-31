Президент Украины Пётр Порошенко подверг критике сторонников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Deutsche Welle.
Украинский лидер заявил, что те, кто поддерживает строительство трубопровода, являются «сообщниками России в её гибридной войне».
Больше всего Порошенко возмущает тот факт, что реализованный проект «Северный поток — 2» приведёт к тому, что Украина ежегодно будет терять по $2 млрд в виде пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу.
Также, по его мнению, это приведёт к тому, что «Газпром» уменьшит объёмы поставок газа и в саму Украину.
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство трубопровода. В ФРГ подчеркнули, что не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока — 2» по морскому дну.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН также прокомментировал ситуацию со строительством газопровода.
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