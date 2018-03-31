Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»

Президент Украины Пётр Порошенко подверг критике сторонников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Украинский лидер заявил, что те, кто поддерживает строительство трубопровода, являются «сообщниками России в её гибридной войне».

Больше всего Порошенко возмущает тот факт, что реализованный проект «Северный поток — 2» приведёт к тому, что Украина ежегодно будет терять по $2 млрд в виде пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу.

Также, по его мнению, это приведёт к тому, что «Газпром» уменьшит объёмы поставок газа и в саму Украину.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство трубопровода. В ФРГ подчеркнули, что не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока — 2» по морскому дну.