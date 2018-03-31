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Индекс деловой активности в промышленности Китая в марте ускорился до 51,5 пункта
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Индекс деловой активности в промышленности Китая в марте ускорился до 51,5 пункта 

Прайм 18 минут назад
ПЕКИН, 31 мар /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте ускорился до 51,5 пункта, оказавшись значительно выше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
Аналитики прогнозировали незначительно ускорение индекса до 50,6 пункта с 50,3 в феврале.
Госстатбюро отмечает, что показатели промышленного PMI в марте стали лучшими с начала года, это свидетельствует, что промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
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