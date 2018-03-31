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Украинский бюджет недосчитался крупной суммы
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Украинский бюджет недосчитался крупной суммы 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) подсчитала средства, недополученные бюджетом страны в 2018 году. Соответствующий отчет опубликован на портале ведомства.
Так, с начала 2018 года бюджет недосчитался 12,084 миллиарда гривен, что эквивалентно шести процентам всех запланированных поступлений. За март же бюджетные доходы составили 76,224 миллиарда гривен, что ниже запланированной отметки на 6,3 процента, или 5,086 миллиарда гривен.
При этом ГКСУ отмечает, что данные показатели бюджетных поступлений лучше аналогичных цифр за 2017 год, когда размер недополученных средств был выше.
Ранее на Украине подсчитали потери от "Северного потока-2".
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