Китай, вступивший в новую эпоху, откроет новое пространство для субрегионального развития — Ван И

Ханой , 31 марта / Синьхуа / — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу принял участие в торгово-промышленном саммите в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга.

Он отметил, что в настоящее время международная обстановка и мировая экономика претерпевают глубокие изменения, перед субрегионом Большого Меконга также открываются возможности для развития. В своем выступлении министр обратил внимание представителей торгово-промышленных кругов субрегиона на следующие три аспекта:

Во-первых, развитие Китая вступило в новую эпоху, оно продолжит быть мощной движущей силой глобального и субрегионального развития. Китай будет придерживаться концепции инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития и содействовать переходу своей экономики к высококачественному развитию, продолжит давать стабильный импульс развитию мировой экономики. КНР откроет новое пространство для субрегионального экономического развития.

Во-вторых, Китай еще более усилит свою открытость внешнему миру, предоставит еще больше возможностей всему миру и странам субрегиона. КНР будет проводить политику по либерализации и упрощению торговли и инвестиций, расширять доступ на рынки, укреплять открытость сферы услуг, в особенности финансовой отрасли, защищать законные интересы иностранных коммерсантов, охранять интеллектуальную собственность, создавать наиболее благоприятные условия для бизнеса. В нынешнем году страна проведет первую Китайскую международную импортную выставку, в 2019-ом — второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути». Китайская сторона приветствует активное участие в этих мероприятиях стран субрегиона и их торгово-промышленных кругов.

В-третьих, Китай будет решительно и неизменно способствовать совместному развитию стран субрегиона. КНР — важная страна субрегиона, ее развитие и судьба тесно связаны с другими государствами субрегиона. Развитие Китая опирается на окружающие страны и прежде всего приносит пользу им же. Сопредельные страны смогут первыми получить дивиденды от открытости Китая. КНР укрепит отношения со странами субрегиона на основе принципов доброжелательности, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности, разовьет дух партнерства, углубит политическое взаимодоверие и деловое сотрудничество, совместно с этими странами будет способствовать субрегиональному развитию и улучшению благосостояния народов. —0—